5 млрд рублей составят инвестиции «Эвалар» в новое производство

Крупнейший в России производитель биологически активных добавок (БАД) алтайская компания «Эвалар» планирует к началу 2018 года ввести в эксплуатацию первую очередь крупного фармацевтического комплекса. Ориентировочная мощность первой линии, предназначенной для выпуска лекарств и БАД составит 1 млрд таблеток и капсул в год. Выйти на максимальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к 2021 году.

«Это позволит дополнительно производить и реализовывать продукции на сумму свыше 10 млрд руб. в год»,— пояснила «Ъ» собственник и руководитель компании Лариса Прокопьева.

Сейчас, по данным компании, максимальные производственные мощности действующего завода составляют 3 млрд таблеток и капсул в год.

Новое производство БАД и лекарственных средств разместится в Бийске на земельном участке 3,4 га. Производственная площадь займет 6,6 тыс. кв. м, складской комплекс — 6,3 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд руб. собственных средств компании. На сегодняшний день в строительство предприятия вложено более 1 млрд руб. В 2013 году компания называла предварительный объем инвестиций в размере 3 млрд руб.

«В 2014 году мы получили проектную документацию на проект, на основании которой составлялся бизнес-план, где заявлена была общая стоимость проекта в размере 4,5 млрд руб.»,— пояснили в компании.

Реализовывать продукцию нового завода компания планирует в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК:КОММЕРСАНТ

gmpnews