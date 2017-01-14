Новые акты и правила ЕАЭС не предполагают «добивания» отечественных фармкомпаний, — Минздрав

Новые акты и правила Евразийского экономического союза не предполагают «добивания» отечественных фармацевтических компаний и открытия рынка КР другим странам. Об этом сегодня, 12 января 2017 года, на круглом столе в Бишкеке сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, законодательство ЕАЭС направлено прежде всего на обеспечение населения качественными лекарственными средствами.

«После вхождения КР в ЕАЭС, разработали новые правила и акты. В данном вопросе должны активно участвовать как население, так и общественные организации и особенно фармкомпании», — сказал министр.

Т.Батыралиев прокомментировал ситуацию с прозрачностью закупок и регистрации.

«Нужно прослеживать все действия от реализации до утилизации в электронном формате. Проблем будет, конечно, много, но тем не менее, мы должны работать в данном направлении», — заявил министр.

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