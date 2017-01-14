В Европе одобрен инсулин быстрого действия компании Novo Nordisk

Европейские регуляторы одобрили инсулин быстрого действия Fiasp производства датской фармкомпании Novo Nordisk для лечения сахарного диабета у взрослых, сообщает PharmaTimes.

Fiasp представляет собой инсулин быстрого действия, который улучшает контроль за пиками постпрандиальной гликемии и разработан для лечения пациентов с диабетом 1 и 2 типа.

Препарат является новой формой NovoRapid: производители добавили два новых вспомогательных вещества для обеспечения более быстрого действия инсулина.

По словам представителей компании, выпуск лекарственного средства на европейский рынок запланирован на первую половину 2017 года.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»