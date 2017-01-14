Лекарственные настойки не будут продавать по рецепту

Такой позиции придерживаются в Минздраве и профильном комитете Госдумы

С 26 декабря, когда в России был введён временный запрет на продажу непитьевой спиртосодержащей жидкости, Роспотребнадзор арестовал 545 тысяч литров такой продукции, реализуемой в нарушение запрета. Будут ли настойки продаваться по рецептам? И как станут контролировать оборот спиртосодержащих лекарств? На эти вопросы ответили участники пресс-конференции в «Парламентской газете».

Травятся не боярышником, а метанолом

После трагедии в Иркутске, где в результате отравления концентратом для ванн «Боярышник» погибли 78 человек и ещё 123 пострадали, глава государства поручил Правительству до 1 июля 2017 года внести в законодательство изменения, предусматривающие ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции. А 26 декабря в Департаменте общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ сообщили, что до конца января подготовят перечень медицинских препаратов, которые будут отпускаться только по рецепту. «Перечень уже готов, на данный момент есть два списка, они находятся на регистрации в Минюсте, — рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. — В первом перечне дозировка доходит до 25 миллитров, во втором — до 50 миллитров», — отметил он.

В Иркутске люди отравились не лекарственным боярышником, а ядом — метанолом.

При этом и в ведомстве, и в комитете выступают против введения рецептов на все спиртосодержащие лекарственные препараты: это может парализовать работу поликлиник, где и так не хватает кадров, к тому же не даст серьёзного эффекта. «Нет смысла вводить рецептурный отпуск на лекарственные настойки, поскольку эти препараты не являются сильнодействующими, даже за рубежом они не продаются по рецепту. К тому же ни одного официального случая отравления аптечными спиртосодержащими средствами не зафиксировано. В Иркутске люди отравились не лекарственным боярышником, а ядом — метанолом», — напомнил депутат. К тому же контрафакт граждане покупают не в аптеках, где чаще всего всё легально, а в розничных торговых точках. «Также вызывает сомнения инициатива о повышении акцизов на медицинские спиртосодержащие средства. Это приведёт лишь к удорожанию лекарств для граждан, которым необходимы те же корвалол и валокордин и которые не могут позволить себе более дорогие препараты», — считает Герасименко.

Косметические средства не должны носить лекарственные названия

Кроме того, законодательных мер, регулирующих отрасль, достаточно, напомнил его коллега по Комитету Александр Петров. «Есть учёт алкогольной пищевой продукции, создана единая база — ЕГАИС. Что касается производства контрафакта — это вопрос ужесточения уголовного законодательства», — говорит депутат.

К тому же, саму проблему надо рассматривать шире — трагедия в Иркустке не связана с лекарственным растением «боярышник», констатировала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. «Проблема в алкоголизме граждан», — утверждает эксперт. Об этом же говорят и представители движения «Трезвая Россия»: руководитель проекта Султан Хамзаев считает, что необходимо вводить персональную ответственность должностных лиц, а проблему настоек двойного назначения, по его мнению, должны уже давно были поднимать наркологи.

В этих условиях Игнатьева предлагает запретить производителям использовать названия лекарственных средств в наименовании нелекарственных, косметических препаратов. Это необходимо, чтобы те же соли для ванн не носили названия «Боярышник» или «Пустырник» и не вводили беспечных потребителей в заблуждение. К тому же, широкая популярность настоек среди потребителей, по мнению экспертов, сильно преувеличена. Во всяком случае, в аптечном ассортименте их доля не превышает 0,26 процента.

Гости пресс-центра уверены, что в случае введения рецептов на спиртосодержащие лекарства, существенно ситуация с массовыми отравлениями не изменится. Потому что виноваты не аптеки — в первую очередь нужно как минимум запретить продажу настоек и «питьевых лосьонов» в автоматах, резюмировал депутат Николай Герасименко. «Часто происходит, что обжегшись на молоке, мы дуем на воду. Рецептурный отпуск лекарственных настоек сегодня не требуется», — подчеркнул Герасименко.

pnp