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ФАС раскритиковала систему мониторинга и контроля закупок лекарственных препаратов, предложенную Минздравом

12 января Федеральная антимонопольная служба опубликовала на своем сайте заключение на проект методики Минздрава России по расчету референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения, опубликованный на сайте regulation.gov.ru 9 января.

Проект постановления предусматривает внедрение механизма определения референтной цены на лекарственный препарат для формирования начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оценив регулирующее воздействие документа, регулятор счел его недостаточно проработанным. В заключении ФАС, в частности, отмечается, что проект методики не содержит понятийного аппарата, в том числе такого понятия, как «единица ЛП», не раскрывает источники исходных данных для автоматизированного расчета цены контракта в информационно-аналитической системе мониторинга и контроля закупок ЛП для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае введения референтных цен оптовые надбавки не должны учитываться в таких ценах, а государственным заказчикам необходимо предусмотреть отдельные статьи расходов на дистрибуцию закупаемых лекарственных препаратов – отмечается в заключении.

При многократном использовании средневзвешенных цен для определения референтных, а затем начальных (максимальных) цен контрактов, в условиях запрета на закупку лекарственных препаратов по ценам выше референтных референтные цены будут неуклонно снижаться до уровня минимально возможных, считают в ФАС. Введенный запрет на использование более высоких цен в качестве начальных (максимальных) цен может привести к невозможности закупок лекарств по стандартным условиям. Из этого регулятор делает вывод, что допущенные ошибки могут привести к дефициту лекарств в отдельных субъектах Российской Федерации или бюджетных организациях. Эти риски усиливаются в случае прекращения производства или поставок лекарственных препаратов по минимальным ценам, использованным в расчетах референтных цен.

Кроме того, по мнению регулятора, реализация данной методики невозможна без учета взаимозаменяемости лекарственных форм, дозировок и упаковок каждого МНН.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 января.

Екатерина Чалова
«Фармацевтический вестник»

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Январь 13, 2017 | Просмотров: 86 | Тема: , | Категория: Новости