Изменения в системе здравоохранения США не затронут индийские фармкомпании ФАС раскритиковала систему мониторинга и контроля закупок лекарственных препаратов, предложенную Минздравом » Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. Предприятие стоимостью 50 млн долларов появилось в Саудовской Аравии, сообщается на портале arabianbusiness.com. На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, болевого синдрома, урологических и неврологических нарушений. В 2014 году Pfizer заключила с саудовской компанией Tabuk соглашение о предоставлении эксклюзивных прав на производство и продажу брендированных дженериков четырех своих препаратов. remedium