Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии

Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. Предприятие стоимостью 50 млн долларов появилось в Саудовской Аравии, сообщается на портале arabianbusiness.com.
На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, болевого синдрома, урологических и неврологических нарушений.
В 2014 году Pfizer заключила с саудовской компанией Tabuk соглашение о предоставлении эксклюзивных прав на производство и продажу брендированных дженериков четырех своих препаратов.