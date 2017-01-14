Внесены изменения в положение об аккредитации мед- и фармспециалистов

Минздрав России внес изменения в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное ведомственным приказом № 334н от 02.06.2016 г.

12 января Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ Минздрава России №974н от 20.12.2016 г.

Приказом вносятся изменения в сроки подачи документов для повторного прохождения аккредитации специалиста. Так, претендент, потерпевший неудачу, для повторного прохождения аккредитации может представить в аккредитационную комиссию документы не ранее, чем через один месяц со дня неудачной попытки.

Кроме того, в соответствии с приказом, в состав аккредитационной комиссии могут включаться представители образовательной и (или) научной организации, реализующей программы медицинского и (или) фармацевтического образования. Ранее это было обязательным условием.

«Фармацевтический вестник»