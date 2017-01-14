Малый биотех Transgenomic: сюрприз с ростом почти на 300% и перспективы

Биотехнологическая компания Transgenomic Inc. (TBIO, NASDAQ) привлекла внимание инвесторов необычайно высоким ростом стоимости акций на 287,01% до $1,12 за один день торгов 12 января. Быстрый рост акций привел к значительному увеличению капитализации компании, которая за день торгов выросла с более чем $7 млн до $28,8 млн.

Уникальная технология Transgenomic для обнаружения мутаций ДНК в жидких тканях будет использоваться в ведущей канадской клинической лаборатории LifeLabs. Технология ICE COLD-PCR (ICP) лабораторией LifeLabs рассматривается в качестве ключевой для проверки эффективности самой методики и ее коммерческого потенциала. В случае успеха компания Transgenomic имеет высокий потенциал роста, так как контракт с лабораторией LifeLabs является не эксклюзивным и права на перспективную технологию можно передавать другим исследовательским центрам по всему миру.

Технология ICE COLD-PCR обеспечивает 500-кратное увеличение точности обнаружения мутаций ДНК в тканях человека по сравнению с большинством современных методов, точность ее обнаружения достигает 0,01%. Эта ультравысокая чувствительность дает возможность обнаруживать мутации низкого уровня, которые позволяют точно контролировать состояние пациента, а также определить характер раковых субпопуляций. ICP хорошо работает с большинством образцов, в том числе тканью, кровью, плазмой и др. и совместим с большинством последующих геномных анализов, которые применяются в других лабораториях.

Лаборатория LifeLabs специализируется на предоставлении услуг молекулярной диагностики. В настоящее время на рынке вырос спрос на высокоточную молекулярную диагностику, что делает ICE COLD-PCR востребованной технологией. LifeLabs по условиям контракта с Transgenomic получает неисключительную лицензию на технологию в Канаде. Трехлетнее возобновляемое соглашение также позволяет LifeLabs извлечь выгоду из технологических усовершенствований и запуска дополнительных продуктов на основе ICE COLD-PCR в течение этого срока.

Таким образом, новая высокоточная технология ICE COLD-PCR от Transgenomic имеет высокий коммерческий потенциал, учитывая ее точность и совместимость с другими тестами. Однако инвестиции в эту небольшую компанию пока имеют более высокий уровень риска, чем в крупных игроков биотеха, и носят долгосрочный характер, так как технологии тестирования находится на начальной стадии коммерциализации.

Transgenomic Inc. — биотехнологическая компания, которая занимается распространением персонализированной медицины в области онкологии и наследственных заболеваний с помощью передовых диагностических технологий, таких как ICE COLD-PCR, которая позволяет использовать жидкие ткани для обнаружения мутаций. Компания также предоставляет специализированные клинические и исследовательские услуги для биофармацевтических компаний.

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