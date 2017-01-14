Фармкомпания Pfizer продолжает приобретения и улучшает перспективы

В наступившем году фармацевтическая компания Pfizer Inc. (PFE, NYSE), возможно, продолжит приобретения для расширения своего портфеля препаратов. Но даже на основе имеющейся линейки компания может ежегодно расти примерно на 7% в течение нескольких следующих лет.

В течение полутора лет Pfizer потратила около $38 млрд на приобретения разных компаний и подразделений. Так, была приобретена компания Hospira за $16 млрд (производитель инъекционных дженериков и биоаналогов); Anacor Pharmaceuticals за $5,2 млрд (производитель перспективного препарата (Eucrisa) от атопического дерматита); Medivation за $14 млрд (разработчик препарата Xtandi от рака простаты) и др. Однако, по словам представителей Pfizer, на этом приобретения не закончились. Вероятно, фармацевтический гигант для расширения портфеля заключит еще несколько сделок, возможно, даже с компаниями, чьи разработки находятся на самых ранних стадиях.

В 2016 г. самым быстрорастущим препаратом Pfizer был CDK-ингибитор Ibrance (для терапии рака молочной железы). Продажи этого препарата выросли почти до $1,5 млрд в первые три квартала прошлого года, и сегодня Pfizer не опасается сильного наступления со стороны конкурентов. Разработкой подобных CDK-ингибиторов занимаются Novartis (NVS, NYSE) и Lilly (LLY, NYSE). Первая в мае 2016 г. досрочно прекратила исследования своего кандидата ribociclib, так как они достигли основной конечной точки. Lilly пока не удалось получить хороших результатов для своего кандидата abemaciclib. В Pfizer уверены, что их препарат Ibrance превосходит конкурентов по эффективности, поскольку уже имеет положительный опыт применения. Также представители Pfizer видят потенциал роста в расширении сферы применения препарата Ibrance .

Pfizer рассчитывает на рост благодаря широкому портфелю препаратов в стадии разработки. Часть позитивных ожиданий компания связывает с администрацией нового президента США Дональда Трампа. Руководство Pfizer ожидает, что администрация президента действительно пересмотрит ставки корпоративных налогов. Кроме того, Pfizer думает о возможности снижения налогов на возвращение наличных, размещенных за пределами США. В случае принятия таких изменений Pfizer может еще больше укрепить свой экономический потенциал.

На торгах 12 января акции PFE подешевели на 0,7% до $32,6. Рыночная капитализация компании составляет $198,6 млрд.

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