ФАС: введение трехэтапной процедуры госзакупок лекарств может снизить их доступность

Процедура предполагает, что наибольшие преференции получит производитель полного цикла, который использует отечественную субстанцию

Предложенная Минпромторгом трехэтапная процедура закупок лекарств, предполагающая наибольшие преференции производителям полного цикла, которые использует отечественную субстанцию, может снизить доступность лекарств. Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев в рамках Гайдаровского форума.

«Когда это дело введут (трехэтапную процедуру государственных закупок лекарственных средств — прим. ред.), то сократится возможность снижения цен на лекарственные препараты. Сохранятся или даже увеличатся дефициты в системе здравоохранения, особенно в региональных закупках», — сказал он, добавив, что итогом этого станет снижение доступности лекарств.

Значительная часть денег сохранится у тех производителей, которые предоставят справки о том, что их субстанция наиболее российская из всех остальных, отметил Нижегородцев.

«Мы находимся в сомнениях очень серьезных, потому что понимаем, что нет инструментов, которые позволят очень быстро и точно установить происхождение субстанции. Поэтому как бы у нас эта конкуренция не превратилась бы в конкуренцию за справку. Справка определяет состояние на торгах, а не реальное (производство — прим. ред.)», — пояснил Нижегородцев.

Минпромторг РФ в целях поддержки отечественной фармакологической индустрии предложил внедрить трехэтапную процедуру государственных закупок лекарственных средств. Трехэтапная процедура закупок предполагает, что наибольшие преференции получит производитель полного цикла, который использует отечественную субстанцию. «На втором этапе будет работать принцип «третий лишний», а на третьем этапе к торгам будут допущены все остальные товары», — поясняли в Минпромторге.

ТАСС