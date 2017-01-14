Электронные системы по лекарствам, медизделиям и доступу к госзакупкам заработают в ЕАЭС в 2017 году

План развития единой информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2017-2018 годы принят сегодня на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Создание цифрового онлайн-пространства, позволяющего обеспечить обмен информацией между органами власти государств — членов ЕАЭС, а также создать прозрачную среду для перемещения товаров и услуг — один из наиболее перспективных и важных векторов деятельности ЕЭК», — отметил на заседании председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

В ЕЭК сообщили, что уже в 2017 году в ЕАЭС начнут действовать общие для всех стран союза системы обмена информацией в сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств, реестры для идентификации субъектов внешнеэкономической деятельности и правообладателей интеллектуальной собственности. Заработает также единая система доступа к государственным (муниципальным) закупкам в ЕАЭС, осуществляемым в электронном формате.

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