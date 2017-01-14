Три фармакологических завода с индийским капиталом будут открыты в Беларуси

Не менее трех новых заводов по производству лекарств будут открыты в Беларуси в ближайшие годы. Об этом во время закладки первого камня в фундамент нового предприятия в Скиделе сообщил журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович.

Во время рабочего визита в Гродненскую область Михаил Мясникович принял участие в закладке капсулы с посланием потомкам и первого камня в фундамент нового белорусско-индийского фармакологического предприятия в Скиделе.

«С Индией у нашей страны достаточно успешно развиваются политические контакты. У нас много инвестиционных проектов, хорошо развивается научно-техническое сотрудничество. Но с учетом того, что Индия достаточно успешно работает на рынке по производству лекарств, нами с индийскими партнерами была сформулирована задача о том, чтобы в ближайшие 2-3 года построить не менее 3 фармацевтических заводов с участием индийского капитала», — отметил Михаил Мясникович.

Он подчеркнул, что планы успешно реализуются. В частности, первые мощности завода по производству лекарств в Бешенковичах введены в эксплуатацию. Фактически прошел экспертизу завод в Колядичах под Минском, где начаты уже строительно-монтажные работы.

«И вот третий завод под Скиделем. Здесь есть свои тонкости: создается он на базе действующего предприятия. Однако я уверен, что будет он работать достаточно успешно», — отметил Михаил Мясникович. По его словам, выпускать планируется новые, уникальные лекарства, некоторые из них относятся к сегменту дорогих.

«Индийские компании на фармакологических рынках работают успешно и за счет того, что делают качественное сырье и лекарства по цене значительно ниже, чем у европейских или американских аналогов», — добавил Михаил Мясникович.

Белорусско-индийское предприятие, создающееся на действующих площадях завода РУП «Белмедпрепараты» в Скиделе, планирует производить лекарственные средства для лечения ВИЧ, туберкулеза и рака: в перспективе до 50 наименований лекарств. Монтаж оборудования первой очереди планируется завершить до конца года. Сумма инвестиций составит около $2,8 млн. Для реализации проекта создана белорусско-индийская компания ООО «Новалок», ее учредителями выступают РУП «Белмедпрепараты» и индийская фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt.

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