FAVEA Group объявляет о новых кадровых назначениях

Чешская инжиниринговая компания FAVEA Group сообщает о новых кадровых изменениях, которые произошли в руководстве фирмы с 1 января 2017 года.

На должность генерального директора FAVEA Group назначен Давид Мишка.

Давид работает в фармацевтической отрасли с 2012 года. До прихода в FAVEA Group он возглавлял российское подразделение фирмы BLOCK. Ранее Давид занимал должность генерального директора компании KOPOS Electro — производителя электротехнических изделий, и коммерческого директора российского подразделения компании Vergokan (Бельгия).

Давид Мишка обладает богатым опытом в сфере продаж, развития бизнеса, успешной реализации бизнес-проектов, стратегии и менеджмента.

Главными задачами Давида на новой позиции будут стратегическое развитие FAVEA Group, достижение коммерческих показателей, взаимодействие с ключевыми заказчиками, кадровая политика, управление финансами.

«Я рад присоединиться к FAVEA и стать частью одной из сильнейших команд на рынке фармацевтического инжиниринга, — говорит Давид Мишка. — В последние годы наблюдается значительный рост именно в данной отрасли, поэтому надеюсь добиться высоких результатов для компании в рамках задач, поставленных передо мной акционерами».

Христос Чанаклис, ранее занимавший должность генерального директора, перешел на позицию технического директора FAVEA Group. В зоне ответственности Христоса, главным образом будет оказание технической и технологической поддержки деятельности компании, содействие в предконтрактной работе, экспертная оценка проектов. Также Христос Чанаклис является членом совета директоров.

«Я приветствую новое усиление команды FAVEA в лице Давида Мишки. Его активность, энтузиазм в работе, опыт в России и странах СНГ являются гарантией, что FAVEA укрепит свои позиции на рынке фармацевтического инжиниринга, — прокомментировал Христос Чанаклис. — Также я убежден, что у меня еще достаточно сил и энергии, чтобы передавать свой опыт и знания молодым коллегам, быть им опорой и поддержкой для дальнейшего развития компании FAVEA».

Руководство компании уверено в том, что эти изменения окажут положительное влияние на качество предоставляемых услуг и дальнейшее развитие FAVEA Group; будут способствовать завоеванию лидирующей позиции на рынке фармацевтического инжиниринга в регионе Центральной и Восточной Европы.

FAVEA Group — ведущая европейская инжиниринговая компания, занимающаяся проектированием, реконструкцией и строительством фармацевтических производств. Возлагая на себя функции генерального подрядчика, специалисты FAVEA создают производства «под ключ»: сопровождая проект от разработки концептуальных решений до ввода готового производства в эксплуатацию, включая выполнение валидационных работ и обучение персонала.

gmpnews