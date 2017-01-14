Корпорация «Новартис» совместно с Минздравом планирует запустить проект по оценке эффективности лекарств

Фармацевтическая корпорация «Новартис» совместно с Минздравом планирует запустить проект по оценке эффективности лекарств. Об этом в рамках Гайдаровского форума, который проходит с 12 по 14 января в РАНХиГС, сообщил президент «Новартис» в России Вадим Власов.

«Необходимо увязывать вопросы бюджетирования, ценообразования с эффективностью лечения. Это общемировой тренд. В ближайшее время стоит уделять внимание такому направлению как «ценностная медицина», когда оплата осуществляется после того, как понятно, помог препарат, лечение, или нет.

Естественно, это всегда будет необходимо доказывать, для этого нужен специальный институт, платформы, которые обеспечивали бы доказательство эффективности того или иного препарата. Очевидно, что это надо начинать. Мы как промышленность готовы в этом поучаствовать, мы уже сделали Минздраву предложение по некоторым терапевтическим областям и сейчас планируем запустить пилотный проект», — сказал В.Власов.

Он подчеркнул, что в первую очередь введение такого механизма необходимо для оценки инновационных препаратов, цены на которые высоки.

«Инновационные препараты находятся под патентной защитой, их дженерики просто не могут по закону производится, всегда будут находится в противоречии с бюджетными возможностями. Компании утверждают, что они лучше, а бюджет утверждает, что мы не можем обеспечить для всех. Поэтому стоит уделять внимание такому направлению, как «ценностная медицина», — добавил В.Власов.

mskagency