С 1 марта фармацевты будут не вправе скрывать информацию о наличии аналогов лекарства и ценах на них.

Речь идет о лекарствах с одинаковым международным непатентованным названием. Кроме того, аптекари не смогут отказать покупателям в ознакомлении с сопроводительной документацией на препараты и медицинские изделия (сертификаты и декларации соответствия). Эти правила закреплены в приказе Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 647н. Документом утверждены требования к персоналу и к инфраструктуре аптек, а также правила реализации лекарств. Все они вступят в силу с 1 марта.

Так, для новых фармацевтических работников обязательным станет прохождение программы адаптации, а также регулярной проверки квалификации, знаний и опыта. Программа адаптации будет обязательно включать в себя вводный инструктаж при приеме на работу, а затем первичный и повторный инструктаж уже на рабочем месте.

Что касается требований к инфраструктуре аптек, то все помещения аптеки должны будут располагаться в здании (строении), а также быть функционально объединенными и изолированными от других организаций. На вывеске аптеки обязательно должна быть указана следующая информация:

вид аптечной организации на русском и национальном языках: «Аптека», «Аптечный пункт» или «Аптечный киоск»;

полное и сокращенное наименование (при наличии);

режим работы.

Если аптека открыта круглосуточно, то обязательным будет наличие освещенной вывески с информацией о работе в ночное время.

Определено, что лекарства, отпускаемые по рецепту, должны храниться в отдельных закрытых шкафах так, чтобы покупатели не могли брать их самостоятельно.

Что касается нерецептурных препаратов, информация о них может быть размещена на полке в виде постера, воблера и иных носителях информации чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор товара. Также в удобном для обозрения месте должен быть помещен ценник с указанием наименования, дозировки, количества доз в упаковке, страны производителя и срока годности (при наличии).

gmpnews