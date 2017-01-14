В Европе одобрен препарат Vemlidy для лечения гепатита B

Европейские регуляторы одобрили препарат Vemlidy американской биотехнологической компании Gilead для лечения гепатита B, сообщает PharmaTimes.

Активной субстанцией Vemlidy является tenofovir alafenamide (TAF), новое пролекарство tenofovir со столь же высокой антивирусной эффективностью, как у Viread (tenofovir disoproxil fumarate; TDF) производства Gilead. Однако для достижения аналогичного результата необходимая доза tenofovir alafenamide в 10 раз меньше дозы tenofovir disoproxil fumarate.

Большая безопасность Vemlidy по сравнению с tenofovir disoproxil fumarate была продемонстрирована в ходе клинических исследований.

Препарат предназначен для пациентов старше 12 лет с весом не менее 35 кг.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»