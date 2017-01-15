Против Theranos готовят иск за обман потребителей

Генеральный прокурор американского штата Аризона собирается подать иск против лаборатории Theranos, чтобы привлечь компанию к ответственности за обман и искажение информации о ее лабораторном оборудовании для анализов крови.

Офис генерального прокурора Аризоны ищет внешнего юридического консультанта, чтобы возбудить судебное дело против Theranos за нарушение компанией закона об обмане потребителей штата, пишет Reuters. Theranos отказалась комментировать ситуацию.

Theranos получила известность благодаря якобы принципиально новому методу анализа крови, который позволял делать анализы быстрее, дешевле и с большим удобством, чем существующие стандартные методики. Однако позднее в оригинальности и точности применяемых Theranos методик возникли серьезные сомнения.

Сначала, в октябре 2015 года, бывшие сотрудники лаборатории заявили, что в большинстве случаев Theranos пользовалась стандартным оборудованием. Затем вопросы к главе лаборатории Элизабет Холмс возникли у Центров по медицинскому страхованию пожилых и неимущих (CMS), контролирующих работу клинико-диагностических лабораторий. Вскоре к делу подключились Федеральная прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Несмотря на то что Theranos пыталась выполнить требования регуляторов, они применили к ней жесткие санкции. Была закрыта ее калифорнийская лаборатория, а глава предприятия Элизабет Холмс отстранена от управления лабораториями на два года.

В мае 2016 года стало известно, что Theranos направляла пациентам неверные результаты анализов крови. В результате к лаборатории подали иски пациенты и ее партнер – крупнейшая аптечная сеть США Walgreens Boots.

Иск, который готовит аризонский прокурор, предполагает среди прочего наложение гражданско-правовых санкций и судебного запрета.

Несмотря на разрастающийся скандал, Theranos готовит к коммерциализации новую технологию – компактный анализатор крови MiniLab.

Источник: Reuters

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