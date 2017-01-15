Х5 получит опцион на покупку доли в аптечной сети «Мега фарм

Х5 Retail Group может получить опцион на покупку доли в аптечной сети «Мега фарм», следует из данных ЕГРЮЛ. Сеть «Мега фарм» развивают акционеры фармдистрибьютора «СИА», в частности президент «А1» Александр Винокуров. В сентябре «Мега фарм» заключила с Х5 соглашение о приоритетном праве размещения аптек на территории магазинов ритейлера. До конца 2020 года «Мега фарм» собирается открыть в прикассовой зоне «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей» более 3 300 аптек.

Основным оператором аптечной сети является ООО «Мега фарм», которое на 75% принадлежит ООО «Фарминвестиции» и на 25% – ООО «Мегаконтур». По данным ЕГРЮЛ, все акции «Мега фарма» находятся в залоге до «полного исполнения обязательств по соглашению о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества». Речь о идет о двух соглашениях, заключенных 20 сентября 2016 года ООО «Мегаконтур» и ООО «Мега фарм инвест» (дочерняя компания ООО «Мега фарм») с «Келвин Лимитед».

«Келвин Лимитед» – это структура X5 Retail Group, подтвердил Vademecum представитель ритейлера. Информация ЕГРЮЛ о возможности опциона соответствует действительности, добавил он, не уточнив детали опциона. В пресс-службе «Мега фарма» на запрос Vademecum ответили, что «опцион существует», отказавшись от дополнительных комментариев.

Аптечную сеть «Мега фарм» под брендами «Да здоров» и «А-Мега» акционеры «СИА» начали развивать летом 2016 года. Сейчас сеть на 75% – через другие компании – принадлежит лично Александру Винокурову, контролирующему акционеру «СИА». Руководителем аптечного проекта является Андрей Гусев, который до конца 2015 года возглавлял сеть «А5». Х5 Retail Group раньше была совладельцем «А5» и имела опцион на покупку всей сети, однако не реализовала его.

В течение 2016 года «Мега фарм», по данным компании, открыла 172 аптеки. В конце декабря сеть открыла первые семь точек за пределами Московского региона – в Санкт-Петербурге.

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