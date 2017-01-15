Eli Lilly отстояла патент на лекарство от рака

Федеральный апелляционный суд США поддержал принятое ранее решение окружного суда и признал действительными патент компании Eli Lilly, касающийся инъекционного препарата Алимта (пеметрексед), предназначенного для лечения рака легких. Суд постановил, что выпуск дженериковых версий Алимты компанией Teva нарушит патент Eli Lilly на схему химиотерапии, при которой пациенты получают Алимту вместе с витамином В12.

Пресс-секретарь Teva Денис Брэдли заявила, что компания разочарована таким решением суда.

Патент Eli Lilly защищает схему применения Алимты вместе с витамином B12 и фолиевой кислотой, которые уменьшают токсичность препарата. Teva назвала «логичной» схему применения витаминов для снижения токсичности Алимты, то есть, по мнению конкурента Eli Lilly, эта технология не нуждается в патенте.

Продажи Алимты за первые девять месяцев 2016 года составили $1,7 млрд. Это третий самый продаваемый препарат Eli Lilly после инсулина Хумалог и препарата Сиалис, предназначенного для лечения эректильной дисфункции. По мнению аналитика Тима Андерсона из консалтинговой компании Bernstein, в случае потери патентной защиты Алимты прибыль на акцию Lilly снизится на 15% с 2017 по 2022 год.

Патент на схему применения Алимты с витамином В12 и фолиевой кислотой истекает в мае 2022 года, а на основное лекарственное соединение — 24 января 2017 года.

Пока в США Eli Lilly удалось выиграть все разбирательства, касающиеся патентов на схему приема витаминов вместе с Алимтой. В апреле 2014 года федеральный суд признал необычный патент на препарат действительным. Больше чем через год, в августе 2015 года, окружной суд в Индиане поддержал это решение и заключил, что потенциальные дженерики нарушат интеллектуальные права Eli Lilly.

В европейских судах, в отличие от американских, Eli Lilly везло меньше. В начале 2016 года суд в Великобритании постановил, что Actavis может выпустить на рынок дженериковые версии препарата. В августе 2016 года Teva завершила сделку по приобретению Actavis.

Источник:FiercePharma

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