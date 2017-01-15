Выпускники Первого меда попросили Минздрав запретить преподавание гомеопатии

Выпускники Первого МГМУ им. И.М.Сеченова создали петицию на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой с просьбой запретить преподавание гомеопатии в российских медицинских вузах.

«Мы, выпускники Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, врачи и ученые, были потрясены новостью о том, что на кафедре нелекарственных методов лечения и клинической физиологии начали преподавание курса «Основы гомеопатии», – говорится в тексте петиции.

Авторы петиции отмечают, что неэффективность гомеопатии доказана большим количеством научных исследований, а улучшение самочувствия после приема гомеопатических средств объясняется эффектом плацебо или самостоятельным выздоровлением.

Применение гомеопатии крайне опасно, считают выпускники Первого меда, при серьезных патологиях, в частности, при онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях и психических расстройствах. Взамен авторы петиции предложили Минздраву ввести в российских медицинских вузах курс доказательной медицины.

«Мы убеждены, что преподавание гомеопатии не только дискредитирует ведущий медицинский вуз страны, но и вводит в забуждение молодых специалистов и население Российской Федерации, чем подвергает риску здоровье наших соотечественников», – говорится в тексте петиции.

«Конечно, гомеопатию надо исключить из курсов преподавания в медицинских вузах. Гомеопатия — это 200-летнее заблуждение, которое не имеет никакого отношения ни к медицине, ни к науке. О ней можно говорить исключительно в контексте курса истории медицины. Когда-то господин Ганеман придумал историю, что надо лечить подобное подобным. Попробовав такой метод лечения, Ганеман понял, что это может привести к летальному исходу, и решил лечить без использования каких-либо молекул веществ, которые обычно оказывают целебное действие. Найти в гомеопатическом растворе следы гомеопатического вещества невозможно ни одним из известных на сегодняшний момент химических или физических методов. Соответственно, это просто вода, не содержащая ни единой молекулы действующего вещества. Лечить водой – это совсем не медицина», – пояснил корреспонденту Vademecum врач-невролог, кандидат медицинских наук, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд.

Источник: Change.org

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