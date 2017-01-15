Глава Минздрава Австралии уволилась после обвинений в растрате

Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли, обвиненная в злоупотреблении служебным положением, подала в отставку.

Причиной отставки послужил скандал, связанный с тем, что чиновница под видом служебных поездок посещала дорогой австралийский курорт Голд Коаст (Gold Coast). Во время одной из таких поездок министр «под влиянием импульса» приобрела апартаменты стоимостью около $800 тысяч.

«Австралийцы имеют право ожидать, что политики будут тратить деньги налогоплательщиков осмотрительно, всякий раз заботясь о том, что их рабочие расходы демонстрируют эффективное и этично безупречное использование общественных ресурсов», – заявил принявший отставку Ли премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл.

Премьер-министр также сообщил, что намерен выдвинуть кандидатуру нового главы Минздрава на следующей неделе.

Случаи мошенничества, растраты денежных средств, а также злоупотребления должностным положением в сфере здравоохранения нередки. Так, министр здравоохранения Литвы Риманте Шалашявячюте была отстранена от должности после признания во взяточничестве. В Латвии от должности министра здравоохранения отстранили Гунтиса Белевича, который воспользовался своим служебным положением и получил медицинские услуги в Латвийском онкологическом центре без очереди.

Источник: Reuters

vademec