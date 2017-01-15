Минздрав может вмешаться в ситуацию вокруг 62-й больницы

Министерство здравоохранения сообщило о своей готовности вмешаться в конфликт, развернувшейся вокруг 62-й городской больницы Москвы. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«У нас 85 регионов, которые по своим полномочиям отвечают за организацию медицинской помощи на своей территории… пока Департамент здравоохранения Москвы не выходил и не заявлял о том, что им требуется какая-то помощь», — сказала министр.

Скворцова заявила, что ей известно об этой ситуации.

«У меня была встреча в начале января по этому поводу с (вице-мэром Москвы) Леонидом Михайловичем Печатниковым. Ясно, что мнение федерального Минздрава я до него довела: что сам факт, что возникают подобные разборки в регионе, является негативным фактом. Даже если две очень сильные личности становятся в углах этого конфликта. Тем более надо найти общий язык и как-то пристойно эту ситуацию разрешить. По сути сейчас эту ситуацию должны решить два человека, которые участвуют в этом диалоге. Если окажется, что не могут найти сейчас общий язык, тогда они встретятся у меня в кабинете», — сказала Скворцова.

Конфликт главврача МГОБ №62 Анатолия Махсона с Департаментом здравоохранения Москвы начался 1 декабря 2016 года, когда ведомство издало приказ №963, меняющий статус учреждения с автономного на бюджетный. Махсон в ответ выступил с критикой Департамента здравоохранения, и в результате его трудовой контракт не был продлен. Коллектив онкологической больницы №62 13 декабря направил письмо мэру Москвы с просьбой сохранить за больницей статус автономного учреждения и продлить контракт с главврачом Анатолием Махсоном.

22 декабря 2016 года Махсон предоставил Vademecum данные, из которых следует, что закупки противоопухолевого препарата трастузумаб обошлись городу на 74 млн рублей дороже, чем аналогичные закупки, проведенные его больницей. Махсон также направил заявления в ФСБ и Следственный комитет с просьбой проверить закупки Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) и привлечь чиновников к уголовной ответственности в случае, если нарушения будут выявлены. По его данным, цены закупки пяти онкопрепаратов и двух единиц медоборудования, приобретенных департаментом в 2016 году, были завышены на 217,8 млн рублей, говорится в заявлении.

Источник: РИА «Новости»

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