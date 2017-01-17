ФАС обнаружила еще 95 импортных препаратов с завышенной ценой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела итоги второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарства. На этот раз ведомство изучало цены на препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также на антибактериальные и противотуберкулезные средства, сравнивая их с ценами на аналогичные препараты за рубежом. В итоге были выявлены 95 лекарств, которые в России продаются дороже, чем в референтных странах. Теперь ФАС планирует осуществить «комплекс мер по снижению указанных цен до выявленного минимального уровня».

ФАС проанализировала цены на 845 лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза, бактериальных заболеваний. Ведомство сравнивало предельные отпускные цены в России с минимальными оптовыми ценами производителей в зарубежных странах, пояснила Vademecum заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Надежда Шаравская.

В целом цены на эти препараты в России оказались на 29% ниже минимальных цен в 38 странах мира, говорится в сообщении ФАС. По 58 позициям лекарственных препаратов цены в России оказались самыми низкими среди рассматриваемых стран.

Однако ФАС удалось обнаружить и лекарства, которые стоят за границей существенно дешевле, чем в России: всего было выявлено 95 таких препаратов производства компаний Sanofi, Bayer, GSK, Roche, AbbVie, Gilead Sciences, MSD, Teva и других.

Например, цена на препарат Таваник (левофлоксацин) производства Sanofi в лекарственной форме «таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг №5» оказалась в России на 44% выше, чем в 12 референтных странах. Для удобства все цены ФАС рассчитывала в долларах: по данным ведомства, в России предельная отпускная цена на препарат составляет $14,4, усредненная минимальная оптовая цена в референтных странах – $8.

«Наиболее ярким примером завышенных цен в России» ФАС в своем докладе назвала лекарственный препарат ПегИнтрон (МНН пэгинтерферон альфа-2b) Schering-Plough Labo N.V. «Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 50 мкг №1» в России оказался на 56% дороже, чем в 13 референтных странах. Предельная отпускная цена на препарат в России составляет $156,9, средняя цена в референтных странах – $100,6.

Держателям регистрационных удостоверений на эти препараты будет предложено добровольно снизить максимальную зарегистрированную цену, в противном случае им будут грозить расследование ФАС и принудительная отмена регистрации цены, что фактически равнозначно запрету на оборот препарата в РФ, пока цена не будет вновь зарегистрирована.

Чтобы повысить эффективность контроля за ценами, ФАС предлагает обязать владельцев или держателей регистрационных удостоверений импортных лекарственных препаратов самостоятельно пересматривать зарегистрированные цены на препараты в случае их снижения в референтных странах. Кроме того, регулятор предлагает пересматривать цены на воспроизведенные лекарства, если цены на соответствующие оригинальные препараты были снижены, говорится в выдержках из доклада ведомства.

На первом этапе мониторинга ФАС анализировала цены на лекарства из перечня программы «Семь нозологий». В итоге были выявлены 48 препаратов, которые в России продаются дороже, чем в отдельных странах мира. Антимонопольная служба призывала производителей снизить цены на эти лекарства в добровольном порядке, в противном случае угрожая расследованием обоснованности цен. Большинство производителей перерегистрировали цены, снижение составило в среднем 50%, утверждал в конце декабря 2016 года начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. По его словам, благодаря этому в 2017 году при федеральных закупках Минздрав сможет сэкономить минимум 4,9 млрд рублей.

По расчетам Аналитического центра Vademecum, основанным на базе данных Headway Company, общая сумма заключенных госконтрактов на поставку лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С по итогам 11 месяцев 2016 года составила 20,2 млрд рублей.

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