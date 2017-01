Калужский фармкластер увеличил за год объем производства лекарств в 2,5 раза ФАС обнаружила еще 95 импортных препаратов с завышенной ценой » Во Внуково изъяли 52 килограмма незаконно ввезенных лекарств от гепатита Сотрудники Внуковской таможни предотвратили незаконный ввоз 52 кг лекарств от гепатита на общую сумму 8 млн рублей. «Россиянин, прибывший из Египта транзитом через Турцию, проследовал по зеленому коридору, имея при себе багаж, в котором находился однородный товар. При проведении таможенного досмотра обнаружены лекарственные средства в количестве 353 коробок весом 24 кг. Данный товар был изъят и направлен на экспертизу», – сообщили в пресс-службе Федеральной таможни. Пассажир заявил в декларации, что имеет также багаж с личными вещами. При его досмотре было обнаружено еще 447 коробок с лекарствами (вес коробок – 28 кг), личных вещей в багаже не было. Пассажир пояснил, что все медицинские препараты ввозит в Россию для себя и своей семьи, однако в ходе проверки сообщил, что ввез товар на территорию Евразийского экономического союза по просьбе своего знакомого для дальнейшей передачи неизвестным лицам. По мнению служащих таможни, эти препараты имеют спрос на черном рынке «из-за своего дефицита». В результате экспертизы было установлено, что мужчина пытался ввезти в страну лекарства от гепатита, не зарегистрированные в России. Общая рыночная стоимость препаратов составила около 8 млн рублей. В частности, в багаже россиянина был обнаружен препарат Heterosofir Plus производства египетской компании Pharmed Healthcare. Этот препарат – аналог лекарства Харвони (софосбувир и ледипасвир) от хронического гепатита С, который выпускает Gilead Sciences. Египетская фармкомпания производит Heterosofir Plus по лицензии Gilead. Еще два препарата, обнаруженных в багаже россиянина, – MPI Viropack (софосбувир) и MPI Viropack Plus (софосбувир и ледипасвир) – также производятся в Египте фармкомпанией Marcyrl Pharmaceuticals по соглашению с Минздравом страны и Gilead. Эти препараты, не зарегистрированные в России, тем не менее, популярны в нашей стране. В социальной сети «ВКонтакте» есть группы интересующихся лечением этими препаратами, а ряд сайтов предлагает приобрести контрафактные лекарства по цене от $183 до $550 за курс лечения. В то же время стоимость курса лечения оригинальным официально зарегистрированным в РФ препаратом Совальди (софосбувир) от Gilead, находится на уровне от 500 тысяч рублей за курс. Египет имеет самый высокий в мире показатель распространенности вируса гепатита С, им инфицировано 14% населения страны. Согласно статистике ВОЗ, в Египте насчитывается 11,8 млн пациентов, страдающих этим заболеванием, ежегодно фиксируется 170–200 тысяч заболевших. Поэтому в 2014 году египетский Минздрав подписал меморандум о взаимопонимании с Gilead Sciences. Согласно документу, компания обязалась продавать софосбувир в стране по цене, равной 1% от его стоимости в США, которая составляет $84 тысячи за курс. Позднее египетские фармкомпании стали производить софосбувир самостоятельно. По данным аналитической компании RNC Pharma, за 2015 год в Россию было ввезено 15 тысяч упаковок незарегистрированных лекарств на 671 млн рублей. Источник: Федеральная таможня vademec