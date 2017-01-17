Приняты поправки в регламент исполнения Минпромторгом лицензионного контроля деятельности по производству лекарств

Минпромторг утвердил поправки в Административный регламент исполнения министерством государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения, утвержденный приказом Минпромторга России № 1607 от 04.10.2013 г. Соответствующий приказ Минпромторга № 4468 от 12.12.2016 г. 13 января зарегистрировал Минюст.

Документ разработан в целях приведения указанного административного регламента в соответствие с законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

В соответствии с поправками, проверяющий должен знакомить руководителя лицензиата или иное уполномоченное им лицо с документами и информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Минпромторг России при организации и проведении проверок вправе запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие документы и информацию:

— сведения из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения;

— выписку из Единого государственного реестра недвижимости;

— сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности;

— сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

— сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

В случае необходимости при проведении плановой проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено главой Минпромторга или его заместителем на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

«Фармацевтический вестник»