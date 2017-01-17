В Неваде женщине с сепсисом не помог ни один из 26 антибиотиков

В новом докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний США приводится тревожная история, произошедшая в августе 2016 г. с жительницей округа Уошо штата Невада в больнице Рено. У пациентки был сепсис и ей не помог ни один из используемых в США антибиотиков, сообщает издание Vox.

Ужасный случай

Доктора обнаружили, что женщина заражена карбапенем-устойчивой энтеробактерией (CRE) – супербактерией клебсиелла пневмонии, и быстро поместили ее в изолятор. Тесты показали, что бактерия, распространившаяся по телу пациентки, резистентна к 26 различным антибиотикам, то есть ко всем доступным антибиотикам в США. В начале сентября 70-летняя пациентка скончалась от развившегося септического шока.

Власти Невады, отвечающие за здравоохранение, считают случай особенно тревожным, так как заражение произошло не в США. Женщина какое-то время жила в Индии, где в течение двух лет несколько раз была госпитализирована: сначала из-за перелома бедренной кости, а затем из-за инфекций костей.

В Индии есть серьезные проблемы из-за супербактерий, особенно в больницах. Авторы доклада полагают, что именно в индийских больницах американка и заразилась опасной инфекцией.

Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, от пациентки в США никто не заразился. В то же время информация об этом случае должна быть максимально распространена, чтобы уменьшить риск заражения от пациентов с CRE, кроме того необходимо иметь в виду эти бактерии, когда пациент сообщает, что был за пределами США или в регионах, где распространены CRE.

Как пишет издание, этот случай напомнил, что врачи не в силах контролировать некоторые инфекции, что арсенал антибиотиков ограничен, а также тот факт, что это международная проблема и решать ее нужно сообща.

В последние годы злоупотребление антибиотиками ускорило естественный процесс бактериальной резистентности, что делает некоторые антибиотики бесполезными. Эксперты предупреждают, что мы вступили в эру пост-антибиотиков, которая угрожает человечеству не менее чем терроризм.

Большая мировая проблема

В США ежегодно случается 2 млн заболеваний и 23 тыс. смертей от инфекций, устойчивых к антибиотикам. Речь идет о таких болезнях как, гонорея, CRE, определенных штаммах туберкулеза. Пока эти случаи редки, однако эксперты предупреждают, что они будут учащаться в ближайшем будущем. Согласно недавнему отчету, подготовленному по заказу правительства Великобритании, к 2050 г. устойчивые к антибиотикам инфекции будет убивать 10 млн людей по всему миру – это больше чем сегодняшние потери от рака.

Без антибиотиков, которые работают, общие медицинские процедуры, такие как хирургические операции, кесарево сечение или химиотерапия, станут более опасными, то же самое относится к трансплантации органов. Проблема не только медицинская: современное сельское хозяйстве также зависит от этих препаратов.

Но даже если некоторые страны или крупные игроки принимают меры против супербактерий, они не смогут решить эту проблему в одиночку. Чтобы по-настоящему решить вопрос с супербактериями, необходим глобальный план. Кроме того секторы здравоохранения, сельского хозяйства и безопасности также должны работать вместе.

В сентябре 2016 г. ООН созвала совещание Генеральной Ассамблеи по поводу проблемы супербактерий. Специалисты в области здравоохранения назвали его важным поворотным моментом и потенциальным импульсом для глобальной координации действий. Но по большому счету эта встреча больше направлена была на привлечение политического внимания и побуждение стран принимать меры для решения этой проблемы, о создании глобальных правил или законов пока не говорилось.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»