«IMCoPharma» связывает фармацевтические рынки ЕС и Содружества независимых государств

Компания «IMCoPharma» приняла участие в 18-ой Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства «Pharmtech & Ingredients». Выставка проводилась в течение четырех дней в Москве (Россия) с 22 по 25 ноября 2016 г.

По мнению руководителей «IMCoPharma», присутствие на выставке позволило поддержать статус компании, а также ознакомить клиентов с расширенным портфолио наших бизнес-партнеров. На выставке были организованы встречи с клиентами – производителями фармацевтической продукции из различных стран СНГ, на которых была получена возможность обсудить текущие проекты, новые направления для развития и укрепить уже имеющиеся деловые отношения.

Лукаш Адамец, коммерческий директор компании «IMCoPharma»:

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали максимальный комфорт в услугах нашей компании. Мы рады дарить новые идеи с точки зрения разработок новых лекарств и оказывать максимальную поддержку нашим российским клиентам, чтобы они по максимуму могли замещать импортную продукцию.



gmpnews