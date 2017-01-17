В США представили смарт-часы для диабетиков

На выставке CES Innovation Awards в Лас-Вегасе компания PKvitality представила смарт-часы K’Track, предназначенные для безболезненного измерения уровня глюкозы в организме пациента. Разработка предназначена для использования в медицинских целях для пациентов с сахарным диабетом I и II типов.

На оборотной стороне часов расположен специальный сенсорный модуль, получивший название K’apsul, состоящий из множества микроигл, которые безболезненно проникают в верхний слой кожи и исследуют внутриклеточную жидкость. С помощью микроигл длиной 0,5 мм трекер производит постоянные измерения, демонстрируя актуальные показатели уровня глюкозы в организме пациента.

Потребителям будет предложена также фитнес-версия K’Track Athlete, который оценивает кардиоритм, уровень молочной кислоты и уровень кислорода в крови.

Часы синхронизируются с устройствами на базе iOS или Android, их можно запрограммировать на предупреждение пациента об ухудшении состояния.

Предполагается, что розничная цена K’Track Glucose составит $149, K’Track Athlete – $199. Однако обладателям смарт-часов придется каждый месяц менять сенсорный модуль, что при цене $99 за штуку обойдется им в $1188 в год.

На выставке были также представлены «умные» наушники, измеряющие температуру тела, пульс и расход кислорода, смарт-футболка, способная регистрировать биение сердца, устройство для измерения загрязнения атмосферы.

Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), численность пациентов с сахарным диабетом составляет почти 422 млн человек, у 90% из них диагностирован диабет 2-го типа.

Источник: Medgadget

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