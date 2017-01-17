Сделано в Кургане

В конце минувшего года в Кургане состоялось событие, значимое, без преувеличения, не только для столицы Зауралья, но и для всей российской фармпромышленности.

Здесь 22 декабря открылось производство готовых лекарственных форм компании «Велфарм».

Журналисты «ФВ» побывали на открытии завода, который может стать одним из ведущих предприятий страны и конкурентом зарубежных производителей.

С горящими глазами

«Погода в Кургане хорошая, — напутствовал командир экипажа взлетающего самолета. — Температура — минус 25». То, что покорители неба различают погоду на хорошую и нелетную, — известный факт. Но в данном случае наш пилот действительно был не далек от истины. Курганские минус 25 воспринимаются примерно как московские минус 12, а при столь теплом и радушном приеме принимающей стороны вероятность замерзнуть полностью исключалась.





Утром наша многочисленная столичная делегация направилась на автобусе из гостиницы на завод. Те, кто уже бывали в Кургане и имели возможность наблюдать за строительством, по дороге рассказывали: еще в августе на этом месте были лишь голые стены, а кое-где даже и их не было. Признаться, трудно было поверить, что всего за несколько месяцев здесь воздвигнуто современное фармацевтическое предприятие, оборудованное по последнему слову техники. Но, как говорится, лучше один раз увидеть.

Масштабы выполненной работы действительно впечатлили. В сверкающем чистотой, красивом и уютном зале мы беседовали с председателем Совета директоров ООО «Велфарм» Людмилой Щербаковой. «Еще пару дней назад здесь клали плитку, натягивали потолки и достраивали пол, — рассказала она.

— Ощущения, как в старых фильмах, в которых показывали восстановление разрушенного войной народного хозяйства. И, глядя на своих соратников, я вижу, как

люди соскучились по хорошей работе, которую приятно делать, за которую не стыдно». На предприятии работают примерно 80 человек, но уже в январе их станет больше, отметила глава компании. В общей сложности предусмотрено 337 рабочих мест.

Конечно, еще предстоит внести последние штрихи в завершение строительства, но, глядя на то, как люди относятся к своей работе, можно быть уверенным, что это не вызовет затруднений. А ведь еще несколько лет назад казалось, что смелым и амбициозным планам не суждено претвориться в жизнь.

В результате наступившего экономического кризиса стоимость оборудования взлетела в разы и строительство застопорилось. Ситуацию спасла программа Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге по поддержке предприятий, ориентированных на импортозамещение. Как сообщил на открытии завода губернатор Курганской области

Алексей Кокорин, общая стоимость проекта составила 1,122 млрд руб., из которых 500 млн в качестве кредита на пять лет выделил ФРП, а еще 622 млн удалось привлечь за счет частных инвестиций.

Людмила Щербакова: «Глядя на своих соратников, я вижу, как люди соскучились по хорошей работе, которую приятно делать, за которую не стыдно»



В лабиринтах «Велфарма»Неудивительно, что присутствовавший на церемонии начальник Управления региональной политики ФРП Владимир Боргардт не только поздравлял город и область с открытием производства, но и сам услышал много поздравлений со стороны присутствующих с успешным проектом. А глава региона и руководитель «Велфарма» также обратили особое внимание на активную поддержку со стороны главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Экскурсию по производственным цехам завода для нас провела начальник отдела обеспечения качества Елена Пахомова. Мощность производства, соответствующего стандартам GMP, позволяет выпускать ежегодно 2,5 млн упаковок капсул, 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 20 млн туб мазей и гелей, 35 млн таблеток с покрытием и без него. Общий портфель препаратов, планируемых к производству — около 60 ЛП, из которых 37 до настоящего времени на территории России не производились и относятся к категории импортозамещаемых. Препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь сахарного диабета, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии, дерматологических расстройств и т.д. Часть продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.

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В этот день было сказано много теплых слов в адрес отмечающего день своего рождения завода «Велфарм». Среди приславших приветствия руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко и зам. министра здравоохранения Игорь Каграманян. Присутствующие на церемонии представители Минздрава и Росздравнадзора поздравили «Велфарм» с открытием завода и выразили надежду, что в ближайшее время портфель ЛП будет зарегистрирован, а качество, безопасность и эффективность выпускаемой продукции будут отвечать всем необходимым требованиям.

Алексей Кокорин: «Общая стоимость проекта составила 1,122 млрд руб., из которых 500 млн в качестве кредита на пять лет выделил ФРП, а еще 622 млн удалось привлечь за счет частных инвестиций»

Кстати, такие планы у «Велфарма» действительно есть. Так, рассматривается возможность расширения производства и подписания соглашения между предприятием, правительством Курганской области и Минпромом о перепрофилировании Щучанского завода уничтожения химоружия под производство фармсубстанций, которые сейчас закупаются за рубежом.Заместитель директора Департамента лекарственного обращения медизделий Минздрава России Владимир Емельянов в беседе с «ФВ» отметил, что открытие завода — большой шаг к развитию производства отечественных препаратов и пожелал предприятию расширить производство до стадии производства субстанций.

В любом случае можно констатировать, что наряду с уже известным в области заводом «Синтез» появилось еще одно крупное фармацевтическое предприятие. Надо отметить, что руководители региона уже задумываются о том, как выстроить между ними партнерство. В частности, именно об этом говорил в своем выступлении на торжественной церемонии губернатор Кокорин. Его зам., директор Департамента промышленности Александр Константинов в интервью «ФВ» подчеркнул, что открытие нового производства при наличии «Синтеза» даст возможность качественной и количественной подготовки кадров и позволит обратить внимание на Курганскую область

как на регион с кадровым потенциалом. «Взаимодействие двух предприятий — непростой вопрос, но единственный способ — развиваться вместе, дополняя друг друга», — заключил он, добавив, что в ближайшее время по этой теме пройдет специальное совещание с участием всех заинтересованных сторон.

А тем временем под громкие аплодисменты аудитории участники торжественной церемонии нажали кнопку запуска производства. Людмила Щербакова выразила уверенность, что заводу по силам стать «одним из ведущих предприятий страны», которое будет производить продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества и конкурентоспособную в ценовом отношении. Эти слова стали главным пожеланием новорожденному проекту.

«Фармацевтический вестник»