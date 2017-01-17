В Ростовской области к ответственности привлекли 17 сотрудников Минздрава

Следственное управление СК РФ по Ростовской области в 2016 году привлекло к ответственности около 270 человек, среди которых были 17 представителей областного Минздрава. Большинство направленных в суд уголовных дел – о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате имущества и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Возбуждено около 330 уголовных дел, из которых 243 направлены в суд для рассмотрения по существу. По указанным уголовным делам привлечено почти 270 лиц, в том числе более 45 сотрудников органов внутренних дел, 13 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и службы судебных приставов, 17 сотрудников Минздрава, 9 сотрудников образовательных учреждений, 10 адвокатов», – сообщил руководитель Следственного комитета по Ростовской области Юрий Попов.

По его словам, в 2016 году в суд направлено более 85 уголовных дел о преступлениях за дачу взятки, 50 дел – за получение взятки, 35 – за мошенничество. Попов отметил, что в 2016 году было возбуждено уголовное дело за получение взятки в отношении одного из бывших сотрудников Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

«Раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности, совершенных должностными лицами органов власти, продолжает оставаться приоритетным направлением нашей деятельности», – заключил он.

На заседании президиума Совета по борьбе с коррупцией, который прошел в Кремле 4 октября 2016 года, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев признал здравоохранение одной из наиболее коррумпированных отраслей в стране. Среди других сфер деятельности, подверженных коррупции, глава МВД назвал госзакупки, строительство, содержание дорог, образование и культуру.

Источник: Interfax

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