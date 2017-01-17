Департамент здравоохранения Москвы закупил молоко на 11,6 млрд рублей

Входящая в группу Pepsi московская компания «Вимм-Билль-Данн» выиграла шесть тендеров Департамента здравоохранения Москвы на поставку молочных продуктов для примерно двух сотен молочно-раздаточных пунктов, которые работают при городских больницах и поликлиниках. Начальная цена всех лотов превышала 16 млрд рублей, конечная составила 11,6 млрд рублей, среднее падение цены на торгах – 30%.

В январе Департамент здравоохранения Москвы разыграл шесть двухлетних тендеров на поставку молока, кисломолочных продуктов, соков и детского питания на общую сумму 11,6 млрд рублей. Во всех тендерах победителем была объявлена компания «Вимм-Билль-Данн», которая будет поставщиком молочных кухонь в 2017–2019 годах. Начальная цена всех лотов превышала 16 млрд рублей, но в ходе торгов мэрии удалось добиться от поставщика более выгодных предложений, среднее снижение – 30%. Наименьшее снижение от начальной цены, которое предложил «Вимм-Билль-Данн», – 0,5%. В этом тендере у компании не было конкурентов. Снижение в 55% было достигнуто при наличии двух конкурентов – ООО «Агат» и АО «Новимилк».

В 2016 году «Вимм-Билль Данн» тоже поставлял свою продукцию на молочные кухни, но до монопольного положения ему было далеко. В конце 2015 года Департамент здравоохранения заключил годовые контракты на 2016 год на поставку продуктов в молочно-раздаточные пункты на сумму 5,8 млрд рублей. Среднее снижение на торгах составило 2%. «Вимм-Билль-Данн» достались контракты на общую сумму 1,8 млрд рублей, а контракты на 4 млрд рублей департамент заключил с «Агатом».

Не все конкурсы Департамента здравоохранения Москвы проходят так удачно: в декабре 2016 года бывший главврач Московской городской онкологической больницы №62 Анатолий Махсон обвинил чиновников в том, что цены закупки пяти онкопрепаратов и двух единиц медоборудования, приобретенных департаментом в 2016 году, были завышены на 217,8 млн рублей.

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