Копейская фармфабрика погасила все долги

ОАО «Фармацевтическая фабрика» (город Копейск Челябинской области) полностью погасило свои долги на сумму 2,2 млн рублей, в связи с чем суд снял арест с нескольких объектов ее недвижимости.

Как сообщает пресс-служба управления Службы судебных приставов по Челябинской области, в работе судебных приставов находилось более двух десятков исполнительных производств на общую сумму взыскания 2,2 млн рублей. Основными задолженностями предприятия были налоги, страховые взносы, госпошлины.

«После ареста недвижимости к приставам поступило еще шесть судебных решений о взыскании в пользу юридических лиц и штраф по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, назначенный судом за неисполнение штрафных санкций, наложенных пожарным надзором. Кроме того, за нарушение срока добровольного исполнения судебных решений и погашения задолженности с предприятия был взыскан исполнительский сбор в размере 176 тысяч рублей», – говорится в сообщении ФССП.

Со всеми долгами фабрика рассчиталась накануне Нового года. Таким образом, «все исполнительные производства окончены фактическим исполнением».

В 2014 году правительство Челябинской области три раза выставляло на торги акции копейской фармацевтической фабрики, однако ни один аукцион так и не состоялся из-за отсутствия заявок. По данным СПАРК-Интерфакс, убыток предприятия в 2014 году составил почти 9 млн рублей.

Копейская фармацевтическая фабрика была создана в 1948 году на базе производственной аптеки и специализируется на выпуске настоек из растительного сырья – боярышника, календулы, валерианы, пустырника и эвкалипта, также предприятие выпускает зеленку, вазелин, глицерин и ихтиоловую мазь. Чистый убыток фабрики в 2015 году составил 7,1 млн рублей.

Источник: УФССП по Челябинской области

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