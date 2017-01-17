Отечественный препарат для лечения непереносимости глютена проходит доклинические испытания

Ученые из Института молекулярной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова создали ферментное лекарство для лиц, страдающих пищеварительной непереносимостью глютена, который содержится в злаковых. Об этом говорится в распространенном 17 января пресс-релизе вуза.

Исследователи установили, что фермент пшеницы тритикаин-альфа способен эффективно расщеплять глютеновые белки на пептиды, которые легко усваиваются организмом человека. Получив данный фермент биотехнологическими методами и запатентовав находку, ученые из Института молекулярной медицины создали на его основе лекарство в виде капсул для приема внутрь перед едой.

«В настоящий момент новое средство проходит доклинические испытания», — сообщил директор Института, доктор биологических наук Андрей Замятнин на международной рабочей встрече по молекулярной медицине, прошедшей на базе университета. Замятнина цитирует пресс-служба вуза.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews