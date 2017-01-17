В Омске по инициативе прокуратуры заблокирован доступ к 24 сайтам в сети Интернет, предлагающим услуги по продаже запрещенных для распространения лекарственных препаратов

Прокуратура Ленинского округа г. Омска в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, на страницах которых размещена информация о продаже лекарственных препаратов, незарегистрированных в государственном реестре лекарственных средств и запрещенных для распространения на территории России.

При этом вход на сайты являлся свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов не требовалась. Употребление лекарственных препаратов, не включенных в государственный реестр, могло причинить вред жизни и здоровью граждан.

Кроме того, законом предусмотрена уголовная и административная ответственность за продажу и сбыт на территории России незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий.

В связи с этим прокуратура Ленинского округа г. Омска направила в суд 18 исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время заблокирован доступ ко всем 24 сайтам, предлагающим услуги по продаже запрещенных для распространения лекарственных препаратов.

genproc.gov