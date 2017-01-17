Что будет с ценами на лекарственные препараты в 2017 году

С января 2017 года Минздрав начинает маркировать лекарства. Чтобы считать информацию о препарате, нужно установить программу на смартфон, а потом просто отсканировать. В пилотном проекте приняли участие 20 фармацевтических предприятий. В первую очередь, маркировку нанесли на препараты массового спроса.

«Этот проект разрабатывался в целях, во-первых, защиты населения от фальсифицированных лекарственных средств и быстрого выведения из оборота лекарственных средств, если они будут признаны контрафактными или недоброкачественными». — заявила Валентина Косенко, начальник управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора.

До конца года такая маркировка должна появиться на всех упаковках лекарств. Подорожают ли они от этого? Незначительно — говорят эксперты.

«Возможно, будет подорожание на каждую упаковку не более 2-5», — отмечает Виктор Дмитриев, руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей.

В целом цены на лекарства расти не должны. По крайней мере, до тех пор, пока не изменится стоимость импортного сырья. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты стоимостью до 50 рублей тоже, скорее всего, не подорожают. От идеи индексации решили отказаться. Зато изменились условия отпуска лекарств в аптеках. Препараты по рецепту теперь можно купить сразу на год. Раньше этот срок был ограничен парой месяцев.



gmpnews