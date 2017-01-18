Количество участников Байкальского фармкластера выросло за год с 15 до 104 организаций

Центр кластерного развития (ЦКР) Иркутской области опубликовал отчет за 2016 год. В рамках отчета о деятельности ЦКР, говорится и о результатах, достигнутых Байкальским фармацевтическим кластером.

В 2016 году увеличилось количество участников кластера в Иркутской области с 15 до 104 организаций. Часть проектов представленных новыми участниками вышли на всероссийский рынок. Для значительной части требуются инвестиции которые на площадку кластера значительно легче привлекать.

Проекты на стадии поиска инвестиций:

Бизнес-план по регистрации и запуску в производство фармацевтической субстанции «Анавидол» и выведению на рынок лекарственных препаратов на основе фармсубстанции «Анавидол» (ООО «Специализированная промышленная компания ИрИОХ»);

и выведению на рынок лекарственных препаратов на основе фармсубстанции «Анавидол» (ООО «Специализированная промышленная компания ИрИОХ»); Бизнес-план по созданию производственного комплекса по выпуску линейки из 10 видов БАД из экстрактов с учетом коммерциализации и научной деятельности (ООО «НПК «Сибирские технологии»);

из экстрактов с учетом коммерциализации и научной деятельности (ООО «НПК «Сибирские технологии»); Бизнес-план по организации на территории Иркутской области производства медицинских изделий из ПВД ;

; Бизнес-план по созданию производства по выпуску готовых лекарственных препаратов и модернизации действующих мощностей и инфраструктуры производства фармацевтических субстанций химического синтеза.

Важным фактором развития бизнеса, является реализация научного потенциала, то есть доведение до серийного производства инновационных и научных разработок в области фармацевтики. Пример некоторых компаний участников кластера, которые работают в направлении реализации своих научных разработок:

Оригинальный лекарственный препарата «Агсулар» для профилактики и лечения атеросклероза;

для профилактики и лечения атеросклероза; Производство медицинских изделий из ПВД ;

; Разработки технологии и производства нового лекарственного препарата Иммунорегулятор К-214 для нормализации отклонений иммунной системы;

для нормализации отклонений иммунной системы; Биологически активные добавки «Салсоколлин» в лекарственные препараты для лечения эндогенных гепатитов;

в лекарственные препараты для лечения эндогенных гепатитов; Разработка на основе биотехнологий лекарственных пленок и сеток (хирургических нитей);

(хирургических нитей); Производства экстрактов из растительного сырья ;

; Разработки БАД – эликсира из грибов и трав Байкальского региона.

Фармацевтический бизнес весьма зарегулирован законодательно, это лицензирование, стандартизация как продуктов так и производства и персонала. Предприятия, находящиеся в составе кластера значительно ускоряют все необходимые бюрократические процессы. В рамках семинаров было обучено 227 человек.

Стоит отметить, что согласно законодательству о фармацевтическом производстве, в ряде случаев прохождение такого обучения производственным персоналом является обязательным при прохождении проверок и аккредитации фармпредприятия.

Получены регистрационные удостоверения на 5 биологически активных добавок ЗАО «Тайга-продукт».

А также организовано участие СМСП в специализированных выставках: IPhEb 2015 и 2016 (г. Москва), Сибздравоохранение 2015 (г. Иркутск), Фармация 2015 (г. Санкт-Петербург), Аптека 2015 (г.Москва), МЕДИМА Сибирь 2016 (г. Новосибирск), Енисей Медика (г. Красноярск), «Импортозамещение 2016» (г. Москва), где была представлена продукция иркутских производителей под зонтичным брендом Иркутской области в области фармацевтики «БАЙКАЛБИО».

Участие в выставках помогло компаниям привлечь в рамках партнерства дистрибьюторов из различных регионов. Так, ООО «НПК Сибирские технологии» заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «Континент Плюс», который стал официальным дистрибьютором продукции Кедровитин.