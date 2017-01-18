Biogen и Forward Pharma заключили лицензионное соглашение

Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. согласилась заплатить датской Forward Pharma 1,25 млрд долл. наличными за все права интеллектуальной собственности, сообщает MarketWatch. Акции датской фармкомпании выросли на 52,6%.

Обе компании ведут юридическую тяжбу относительно патента на конкурирующие препараты для лечения рассеянного склероза. Решение суда ожидается в середине текущего года.

Как заявил представитель Biogen, соглашение позволит укрепить права интеллектуальной собственности компании на препарат Tecfidera.

Между тем, соглашение не является разрешением патентных споров между компаниями в США или Европе. Forward Pharma рассчитывает получить по ним окончательное решение.

В датской компании надеются, что суд обяжет Biogen выплачивать ей роялти.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»