Ученые создали первую за сто лет вакцину от туберкулеза

Микробиологам удалось создать и протестировать первую с 1921 года вакцину от туберкулеза, ученые надеются, что это открытие позволит сделать шаг в борьбе с неуязвимыми штаммами бактерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Applied and Environmental Microbiology.

На сегодняшний день туберкулез — одно из самых распространенных в мире инфекционных заболеваний, по разным оценкам около трети населения являются носителями палочки Коха, другие специалисты считают, что реальные цифры гораздо больше, поскольку первое время болезнь протекает бессимптомно. Основной мерой профилактики является вакцина БЦЖ: прививку ставят детям еще в роддоме при отсутствии противопоказаний. Ее разработали французские микробиолог и ветеринар Альбер Кальметт и Камиль Герен.

Впрочем, долговременный эффект от этой прививки до сих пор вызывает споры в научном мире.

Новую вакцину уже опробовали на мышах. «Мы убили и разобрали на части микробов, выделив из них так называемые биокапли. Эти капли являются продуктом природы и они легко разлагаются в организме. Мы ввели эти капли в тело мыши и обнаружили, что иммунитет на них реагирует. Теперь нам необходимо проверить, как такие мыши отреагируют на заражение туберкулезом для создания полноценной вакцины», — говорит Аксель Гайзер из Исследовательского института Гопкирка в Пальмерстоне (Новая Зеландия).

Для того, чтобы создать эти биокапли, ученым пришлось прибегнуть к генетике. Палочка Коха не умеет синтезировать подобные капли, поэтому специалисты встроили гены, ответственные за эту функцию, в геном близкого микроба — Mycobacterium smegmatis. Первые опыты показали, что с введением этих капель у мышей возникает иммунная реакция, в том числе, и на туберкулезную палочку. В ближайшее время биологи проверят, как мыши реагируют на заражение туберкулезом.

Майя Бирюкова

rg