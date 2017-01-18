В Токио главврач ставил ложные диагнозы ради выгоды

Центральный полицейский департамент Токио арестовал 69-летнего Мишинари Хаяши по подозрению в обмане пациентов. Главврач Shinjuku Central Clinic занимался мошенничеством с 2010 года – он ставил фальшивые диагнозы венерических заболеваний, чтобы получать от пациентов деньги за «лечение».

Например, в сентябре – декабре 2012 года Хаяши таким образом «лечил» 68-летнего руководителя компании от несуществующего хламидиоза. Он отправил образцы крови пациента на анализ в частную лабораторию, однако в итоговом протоколе исправил приведенные для справки нормальные значения уровня антител, тем самым создав видимость, что пациент болен хламидиозом.

После неверной постановки диагноза доктор назначил лекарство и выписал счета за лечение на сумму 26 тысяч иен ($228,1).

Шесть пациентов, включая 68-летнего руководителя, подали в суд иски к Хаяши в период с 2013 по 2015 годы с требованием компенсации материального и морального ущерба. Суд высшей инстанции удовлетворил иски двух пациентов: на 490 тысяч иен ($4,3 тысячи) и 250 тысяч иен ($2,2 тысячи).

Предположительно, Хаяши прибег к мошенничеству после того, как столкнулся с финансовыми трудностями: в 2009 году его дом был выставлен на аукцион.

В 2015 году американский суд приговорил к 45 годам тюрьмы врача-онколога Фарида Фате, обвиняемого в постановке ложных диагнозов и назначении опасного лечения 553 пациентам. 50-летний врач назначал химиотерапию людям, которые вообще не страдали онкологическими заболеваниями.

Во Франции к тюремному заключению был приговорен голландский стоматолог Марк ван Нироп, который ради выгоды придумывал несуществующие заболевания, а затем крайне небрежно «лечил» их, не забывая при этом выставлять счета на многие тысячи евро.

Источник: The Mainichi

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