Вадим Покровский раскритиковал единый регистр ВИЧ-инфицированных

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский раскритиковал идею создания федерального регистра ВИЧ-инфицированных пациентов. По его мнению, из-за сложностей с регистрацией в единой базе данных у многих пациентов могут возникнуть проблемы с получением необходимых лекарств.

«Я не вижу, что ситуация особо улучшится с введением регистра, даже боюсь, что для многих пациентов возникнут проблемы», – заявил Покровский корреспонденту Vademecum.

Он считает, что не все ВИЧ-инфицированные смогут встать на учет из-за отсутствия необходимых документов. Кроме того, добровольность постановки на учет, о которой ранее говорили в Минздраве, будет «весьма условной».

«Это может повернуться так, что если пациент не захочет, чтобы его данные вносились в регистр, то, возможно, он не будет получать лекарства. Тогда добровольность будет весьма условной. Этот вопрос до сих пор остается неясным», – говорит он.

Еще одной проблемой, по мнению Покровского, является то, что «из-за процедуры внесения многочисленных параметров» в регистр будет фактически внесено меньше ВИЧ-инфицированных, чем зарегистрировано на территории страны, из-за чего ситуация будет отображаться в искаженном виде.

Согласно постановлению об утверждении правил ведения регистра, в системе должна содержаться следующая информация: паспортные данные ВИЧ-инфицированных пациентов, номера полисов ОМС, адреса, диагноз и сведения о сопутствующих заболеваниях, информация о полученной медицинской помощи.

Кроме того, считает Покровский, введение регистра приведет к увеличению расхождения данных разных статистических источников.

«Минздрав думает, что будет лучше контролировать ситуацию, но боюсь, что как раз с этим и возникнут проблемы, так как расхождение данных разных статистических источников будет увеличиваться. Так, Роспотребнадзор уже 30 лет немедленно регистрирует каждый новый случай выявления ВИЧ-инфицированного лица. При этом только около 60% инфицированных ВИЧ приходит в центры СПИД. Остальные 40% не обращаются до тех пор, пока не заболеют. Весьма вероятно, что расхождения между данными Роспотребнадзора и регистра может достигнуть 50%», – заявил он.

Согласно планам Минздрава, федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов должен был заработать в российских регионах с 1 января 2017 года.

Как рассказала корреспонденту Vademecum замдиректора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Тереза Касаева, в настоящее время регистр находится в стадии наполнения данными о пациентах, а постановление об утверждении правил ведения регистра находится на подтверждении в Правительстве России.

vademec