Bayer пообещала инвестировать $8 млрд в расширение мощностей в США

Немецкая фармацевтическая компания Bayer AG пообещала избранному президенту США Дональду Трампу инвестировать $8 млрд и создать 3 тысячи новых рабочих мест на территории страны. Такое заявление было сделано на встрече генерального директора Bayer Вернера Бауманна и главы американского лидера рынка генно-модифицированных семян и гербицидов Monsanto, которую немецкая фармкомпания купила в 2016 году, с Дональдом Трампом, рассказал представитель избранного президента США Шон Спайсер.

По его словам, генеральный директор Bayer Вернер Бауманн пообещал создать 3 тысячи высокотехнологичных рабочих мест в Monsanto и сохранить офис компании в Сент-Луисе после завершения интеграции компаний.

По данным агентства Reuters, немецкий концерн инвестирует эти $8 млрд в исследование и разработку новых продуктов.

Bayer договорилась о покупке Monsanto в сентябре 2016 года. С учетом долгов Monsanto общая сумма сделки составит $66 млрд.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. Одним из ведущих направлений Bayer является здравоохранение. Количество сотрудников Bayer превышает 107 тысяч человек по всему миру. Оборот Bayer в 2015 году составил 46,3 млрд евро, что на 12,1% превышает показатели 2014 года – 42,2 млрд евро, а прибыль – 3,4 млрд евро. За отчетный период компания также провела реструктуризацию, в преддверии которой продала Panasonic Healthcare свое производство глюкометров Diabetes Care за $1,15 млрд и вывела из состава концерна производство поликарбонатов и полиуретана. За девять месяцев 2016 года чистая прибыль компании увеличилась на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и достигла 4,078 млрд евро.

Monsanto Company – американская многоотраслевая транснациональная компания, основанная в 1901 году. Основное направление компании – биотехнология растений. Monsanto является лидером американского рынка генно-модифицированных семян и гербицидов. Основная продукция компании – генетически модифицированные семена кукурузы, сои, хлопка, инсектициды типа ДДТ, а также самый распространенный в мире гербицид «Раундап». Сотрудниками Monsanto являются более 21 тысячи человек на 404 объектах в 66 странах мира.

Источник: Bloomberg

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