В Омске заблокировали 24 интернет-аптеки

Ленинский районный суд Омска по требованию прокуратуры заблокировал доступ к 24 сайтам, торговавшим лекарствами, запрещенными для продажи в России.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, с помощью этих сайтов можно было приобрести препараты, не зарегистрированные в России.

«При этом вход на сайты являлся свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов не требовалась. Употребление лекарственных препаратов, не включенных в государственный реестр [лекарственных средств. – Vademecum], могло причинить вред жизни и здоровью граждан», – пояснили в прокуратуре.

В связи с этим правоохранительные органы подали в суд 18 исков, требования прокуратуры были полностью удовлетворены – все 24 сайта заблокированы по решению суда.

Согласно действующему законодательству, деятельность интернет-аптек в России запрещена. В 2016 году в ходе международной полицейской операции «Пангея» в России было выявлено 315 интернет-аптек, занимающихся нелегальной продажей лекарств и медицинских изделий.

В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект федерального закона, разрешающего осуществлять продажу медикаментов через интернет. Законопроект уже прошел все необходимые этапы обсуждения и внесен в правительство. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, интернет-торговля лекарствами и алкоголем будет подвергаться более жесткому контролю по сравнению с розничной.

Источник: Прокуратура Омской области

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