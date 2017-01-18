Сеть «Мега фарм» откроет аптеку в клинике «К+31»

Аптечная сеть «Мега фарм», которую развивают акционеры фармдистрибьютора «СИА», начинает работать в новом направлении. Ее дочерняя компания «Мега фарм клиники» готовит открытие аптеки в московской клинике «К+31», а в перспективе – и в других частных медцентрах. До сих пор «Мега фарм» размещала свои розничные точки только в прикассовой зоне магазинов Х5 Retail Group.

Аптека под брендом «Да здоров» будет открыта в понедельник, 23 января, в клинике «К+31» на ул. Лобачевского, рассказал Vademecum генеральный директор «Мега фарма» Андрей Гусев: «Одним из главных преимуществ данного проекта является идеальное сочетание локации и целевой аудитории», – пояснил он.

Руководитель направления финансового сопровождения медицинских проектов компании IPT Group (управляет «К+31») Алексей Судаков рассказал, что в ближайшие месяцы планируется открытие аналогичных аптек и в двух других медцентрах сети. По его словам, IPT Group выбрала «Мега фарм» в качестве партнера в частности благодаря готовности последней участвовать в совместных рекламных кампаниях и программах лояльности для пациентов.

Сейчас «Мега фарм» ведет переговоры о запуске своих аптек и с другими коммерческими медцентрами, рассказал Андрей Гусев, не назвав потенциальных партнеров.

В течение 2016 года «Мега фарм» открыла, по данным компании, 172 аптеки. Все точки работают в прикассовой зоне магазинов Х5 Retail Group – «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей». «Мега фарм» имеет соглашение с Х5 о приоритетном праве размещения аптек на территории магазинов ритейлера. До конца 2020 года «Мега фарм» собирается только в магазинах ритейлера открыть более 3 300 аптек.

Х5 также может получить опцион на покупку доли в ООО «Мега фарм», сообщал ранее Vademecum. Так как ООО «Мега фарм клиники» является стопроцентной «дочкой» «Мега фарма», «все условия большого рамочного соглашения с Х5 Retail Group» распространяются на обе компании, уточнил Гусев.

Сеть «К+31» включает три подразделения: многопрофильную клинику на ул. Лобачевского, построенную на базе одного из корпусов московской ГКБ №31, клинику «К+31 Сити» и медцентр «К+31 Петровские ворота». В ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum сеть заняла 17-е место с выручкой 1,289 млрд рублей в 2015 году. В декабре 2016 года стало известно, что сеть «К+31» сменит юридический статус публичного акционерного общества (ПАО) на непубличное.

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