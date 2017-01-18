«Валента» запустила пять наблюдательных программ в области гастроэнтерологии

В январе 2017 года стартуют 5 наблюдательных программ по изучению опыта применения лекарственных препаратов компании «Валента» в амбулаторной и стационарной практике врача-гастроэнтеролога.

Информационными партнерами выступили Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) и Российское общество по изучению Печени (РОПИП).

Все наблюдательные программы получили одобрение Локального Комитета по этике Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова или Независимого междисциплинарного Комитета по этической экспертизе клинических исследований.

Наблюдательная программа «EXIT» по изучению опыта применения препарата Экспортал® (лактитол) в повседневной практике врача стационарного и амбулаторного звена при лечении печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени

Наблюдательная программа «TREND» по изучению опыта применения препарата Тримедат® (тримебутина малеат) в повседневной практике врача стационарного и амбулаторного звена при лечении пациентов с функциональной диспепсией.

Наблюдательная программа «TRIBUNE» по изучению опыта применения препарата Тримедат® (тримебутина малеат) в повседневной практике врача амбулаторного и стационарного звена при лечении пациентов с функциональными заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Наблюдательная программа «TERRA» по изучению практики назначения препарата Тералиджен® у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Наблюдательная программа «OsmоAid» по изучению амбулаторной практики применения осмотических слабительных лекарственных средств у взрослых пациентов с хроническим запором.

Всего в наблюдательные программы планируется включить более 500 пациентов.

В 2017 году ожидается представление результатов наблюдательных программ на основных научных мероприятиях для гастроэнтерологов и терапевтов, а также серия публикаций в рецензируемых научных журналах.

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