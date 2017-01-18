Несмотря на падение рынка БАД, «Эвалар» увеличил выручку на 24%

По итогам 2016 года компания «Эвалар» увеличила свою выручку на 24% (к 2015 году)1. При этом, по данным DSM-Group, рынок БАД в целом завершил 2016 год с отрицательными показателями роста – 1%. «Эвалар» также показал лучшие результаты, чем коммерческий фармрынок2: +11% и +6%, соответственно. В компании такие результаты связывают, в первую очередь, с диверсификацией продуктового портфеля, также с коррективами маркетинговой стратегии.

По мнению аналитиков компании, стремление покупателя экономить будет оставаться главным драйвером рынка, определяя его конфигурацию: потребитель ориентирован на поиск более доступных отечественных аналогов импортной продукции. С этим в «Эвалар» связывают рост продаж препаратов терапевтической группы (БАД и ЛС), который в совокупности составил +26%, при этом продажи лекарственных средств производства «Эвалар» по сравнению к 2015 году также возросли на 34%.

По словам председателя Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталии Прокопьевой, компания ориентирована на то, чтобы наращивать собственный портфель лекарств: «Потребитель переключается на доступные отечественные аналоги. Мы обратили внимание на этот тренд еще два года назад и гибко отреагировали на него. Наша продукция в среднем

в 1,5-2 раза дешевле импортных препаратов при аналогичном высоком качестве и терапевтической ценности. Так, в 2016 году мы зарегистрировали еще 6 лекарственных препаратов».

Важным ходом в компании также считают выпуск и активное продвижение на рынок препаратов из более высокой ценовой категории, ориентированных на платежеспособную аудиторию и направленных на поддержание и повышение качества жизни («Формула спокойствия Триптофан», «Гиалуроновая кислота» и т.п.). Именно с продвижением товаров данной категории, аналитики «Эвалар» связывают, например, существенный рост доли московского региона в продажах компании: с 23% в 2015 до 29% в 2016 году.

В 2016 году в компании была существенно пересмотрена маркетинговая стратегия: компания снизила затраты на прямую рекламу, сделав упор на развитие инструментов sales-force и активизировав работу с аптечными сетями. Так, в компании были созданы и усилены подразделения, занимающиеся продвижением продукции как онлайн, так и оффлайн. Численный прирост этих подразделений компании составил порядка 50%. В 2016 году в компании был создан специализированный отдел интернет-маркетинга, а в структуре департамента продаж расширен отдел по работе с аптечными сетями, также в полтора раза выросла численность медицинских представителей в регионах.

1 Данные 1С.

2 Лекарственные средства, БАД, ПФ, ИМН, реализуемые через аптеки.

evalar