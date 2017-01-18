Новые модели онлайн-касс могут стать проблемой для проекта по маркировке лекарств

Национальная фармацевтическая палата подготовила обращение в Росздравнадзор о необходимости проверить сопряженность двух автоматизированных систем: новых моделей онлайн-касс, на которые бизнес должен перейти в течение 2017 года, и оборудования, которое будет сканировать упаковку лекарств. Об этом «Фармвестнику» рассказал исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов.

Согласно ФЗ № 290 «О внесении изменений в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» и ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», добровольный переход на новый порядок использования ККТ стартовал в июле 2016 года. С 1 июля 2017 года старый порядок прекращает свое существование. С 1 февраля 2017 года регистрировать и перерегистрировать в ФНС можно будет только кассы нового образца. Наконец, с 1 июля 2018 года на новый порядок будут обязаны перейти и те предприниматели, которые были освобождены от обязательств применять ККТ (лица, применяющие патент, ЕНВД, владельцы торговых аппаратов).

Главное новшество – сами кассовые аппараты, которые должны иметь фискальный накопитель. С его помощью все сведения о покупках будут передаваться операторам фискальных данных, которые в свою очередь обеспечат передачу информации в налоговый орган в режиме онлайн.

«Необходимо, чтобы новое оборудование и программное обеспечение, установленное в аптечной организации, также позволяло отсканировать упаковку и корректно передать информацию по месту назначения. Информацию о вероятных сложностях в сканировании, в универсальности оборудования и программного обеспечения необходимо уже сейчас довести до всех участников данного проекта», — подчеркнул Дмитрий Целоусов.

gmpnews