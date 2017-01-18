Натхо: Новая система контроля закупок позволит контролировать цены на лекарства

Новая система контроля закупок лекарственных средств, разработанная Минздравом, позволит контролировать стоимость закупки препаратов и медикаментов. Как отметила эксперт рабочей группы Общероссийского народного фронта «Социальная справедливость» Разиет Натхо, «предложенная система дает информацию и по отдельной больнице, и по региону».

О новой системе рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании рабочей группы Народного фронта и Минздрава РФ, созданной по итогам форума ОНФ «За качественную и доступную медицину!». С 1 марта в тестовом режиме начнет работу информационно-аналитическая программа, которая будет рассчитывать средневзвешенную цену на лекарство, в промышленную эксплуатацию она будет запущена с 1 января 2018 г.

Представители Минздрава отметили, что в рамках исполнения поручения президента РФ об анализе значительного расхождения цен на лекарственные препараты, данного по итогам форума ОНФ по здравоохранению 2015 г., эксперты провели анализ закупок лекарственных средств в регионах. Оказалось, что среди основных причин расхождения – различные способы определения начальной (максимальной) цены на лекарства, состояние конкурентной среды потенциальных поставщиков, степень централизации закупок в регионе.

Созданная специалистами Минздрава информационно-аналитическая программа мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая будет рассчитывать средневзвешенную цену на лекарство, в частичном формате заработает с 1 февраля 2017 г. Полностью, но в тестовом режиме предполагается запустить систему с 1 марта, а ввод в промышленную эксплуатацию запланирован с 1 января 2018 г.

Новая система контроля каждой закупки и начальной (максимальной) цены контракта позволит ликвидировать различия в стоимости одних и тех же лекарственных препаратов, отметил докладчик. Программа фактически доработана, нормативно-правовые документы сейчас в разной стадии разработки – часть из них уже принята. По его словам, «предполагается, что вся эта система позволит по-новому считать начальную (максимальную) цену контракта – там будут учитываться все закупки, в том числе за предыдущий период, и эта стоимость два раза в год будет обновляться».

Система также позволит предупредить закупки лекарственных средств по завышенной стоимости, так как она позволит уже на стадии размещения заказа выделять цветом, например красным, те цены, которые более чем на 10% превышают средневзвешенную цену.

Предполагается также, что новая электронная система поможет решить проблемы, связанные с эффективным расходованием средств на льготное лекарственное обеспечение. Так, по словам представителей Росздравнадзора, в 2016 г. в стране льготные лекарства получали 4 млн человек, однако поступило 4000 жалоб, связанных с выдачей льготных лекарств. Больше всего жалоб пришлось на Республику Коми, Волгоградскую область и Москву. По федеральным льготникам в 80 субъектах в целом ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, а с региональными льготниками – в 75.

Подводя итог, эксперт рабочей группы Народного фронта «Социальная справедливость» Разиет Натхо резюмировала: «Предложенная система – современная, она оперирует графиками, круговыми диаграммами, дает информацию и по отдельной больнице, и по региону. Более того, все данные переводятся в машиночитаемый формат. Надеемся, что все компоненты системы будут введены в срок и ее работа будет способствовать исполнению поручения президента о внедрении Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

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