Медучреждениям могут разрешить закупки у одного поставщика на 400 тысяч рублей

Депутаты Госдумы Николай Герасименко, Дмитрий Морозов и Айрат Фаррахов предложили разрешить медицинским организациям осуществлять закупки у единственного поставщика без проведения конкурса на сумму до 400 тысяч рублей (согласно действующему законодательству, верхний порог для таких сделок составляет 100 тысяч рублей). Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

В соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», медорганизации имеют право осуществлять закупки у единственного поставщика без конкурса, только если сумма закупки не превышает 100 тысяч рублей. Если стоимость выше, то организация обязана провести торги и отработать несколько предложений.

Право на закупку у единственного закупщика на сумму до 400 тысяч рублей, согласно действующему законодательству, имеют только учреждения культуры (театры, планетарии, зоопарки, цирки, музеи и так далее) и образовательные организации. Депутаты предлагают внести изменения в ФЗ №44 и добавить в этот список медицинские организации.

Таким образом, если законопроект будет принят, то медорганизации смогут осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму до 400 тысяч рублей при условии, что общий годовой объем таких закупок не будет превышать 50% от совокупного годового объема закупок заказчика (и не составит более 20 млн рублей).

Как отмечают авторы законопроекта, государственные больницы и поликлиники испытывают сложности с закупками по ФЗ №44, так как в ряде случаев закупки невозможно спланировать заранее.

«Например, в случае оказания медицинской помощи пациентам с малораспространенными заболеваниями медицинские организации не могут оперативно и своевременно осуществить закупки необходимых для лечения лекарственных препаратов и медицинских изделий, что ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов. При этом заблаговременная закупка соответствующих лекарственных препаратов и медицинских изделий зачастую приводит к затовариванию складов и последующему списанию препаратов по истечении срока их годности в связи с невозможностью в ряде случаев эффективного прогнозирования потребности медицинской организации. Это, в свою очередь, приводит к избыточному расходованию бюджетных средств», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые поправки помогут решить проблему нарушения цикличности поставок по ряду препаратов и медизделий, обеспечат своевременность и оперативность закупок, а также будут способствовать повышению доступности и качества медпомощи.

В начале октября 2016 года Счетная палата обнародовала результаты проверки расходования бюджетных средств на закупку лекарств в пяти регионах. Аудиторы пришли к выводу, что бюджетные средства расходуются неэффективно и лекарства приобретаются по завышенным ценам.

Источник: Госдума

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