ФАС оштрафует «36,6» за использование слов депутата в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается оштрафовать ООО «Аптека-А.в.е», входящее в аптечную группу «36,6», за нарушение закона «О рекламе». Претензии регулятора вызвала рекламная статья, в которой бывший на тот момент депутатом Госдумы Александр Агеев призывает читателей выбирать для покупки лекарств аптечные сети, входящие в группу «36,6». Сам бывший депутат заявил Vademecum, что слова для рекламы были взяты из другого интервью без его согласия.

Рекламная статья под заголовком «Лекарства или подделки?», вызвавшая претензии ФАС, была опубликована в газете Metro 26 апреля 2016 года. В ней Александр Агеев, который тогда был депутатом Госдумы от «Справедливой России», призывает читателей покупать лекарства в аптечных сетях «36,6», «Горздрав», «А5», «Норма», «Старый лекарь», «120/80» (все они входят в группу «36,6») и «Имплозия».

ФАС пришла к выводу, что публикация нарушает закон «О рекламе», запрещающий в рекламных материалах ссылаться на мнение представителей органов государственной власти.

«В одном из интервью я говорил о преимуществах аптечных сетей «36,6», «Норма», «Имплозия» и других, – рассказал корреспонденту Vademecum Александр Агеев. – Выдержки из него и были использованы в рекламной статье. Согласия на это я не давал и специально для рекламной статьи ничего не комментировал».

Кроме того, реклама утверждает, что в аптеках «Горздрав» наценка на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) составляет 0 рублей.

«Вместе с тем цена в аптеках «Горздрав» формируется путем начисления оптовой надбавки дистрибьютора – ООО «ГУД Дистрибьюшн Партнерс», входящего в одну группу лиц с ООО «Аптека-А.в.е», к фактической отпускной цене производителя. Кроме того, на ряд препаратов ЖНВЛП существует также розничная надбавка. Соответственно, информация о наценке 0 рублей на препараты ЖНВЛП в рекламной статье под заголовком «Лекарства или подделки?» является недостоверной», – утверждает ФАС.

Ведомство выдало предписания о прекращении правонарушения рекламодателю ООО «Аптека-А.в.е» и рекламораспространителю АО «Газета Метро». В отношении ООО «Аптека-А.в.е» готовится дело об административном правонарушении для назначения штрафа.

Пресс-секретарь «36,6» Алексей Киселев-Романов подтвердил Vademecum получение предписания от регулятора: «Ждем от ФАС мотивировочную часть, в которой будет более подробно прописано, что именно нам вменяется, и сумма штрафа, – сказал он. – После этого будем готовы что-то комментировать».

Александр Агеев поднимал в публичном поле вопрос ценообразования в аптеках, причем обращался именно к сети «36,6» как к крупнейшей аптечной сети России. В марте 2016 года генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Кинцурашвили ответил Агееву, что руководство «36,6» выделило 101 аптеку «Горздрав», в которых препараты из перечня ЖНВЛП будут продаваться без розничной наценки.

Александр Агеев был депутатом Госдумы четвертого и шестого созывов. В январе 2016 года Агеев вместе с другим депутатом от «Справедливой России» Олегом Ниловым внес в Госдуму законопроект, обязывающий медучреждения вести с согласия пациентов видеозапись операций. Этот закон не был принят.

Группа «36,6» – крупнейший игрок аптечного рынка России. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года» компания заняла первое место с выручкой 21,3 млрд рублей за полгода, количество аптек в сети – 1 690.

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