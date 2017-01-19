Импорт лекарств вырос на 8,1% в 2016 году

По данным аналитической компании RNC Pharma, поставки готовых импортных лекарственных препаратов в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 8,1%, до 493,1 млрд рублей в ценах выпуска в свободное обращение. Поставки нерасфасованной (in bulk) лекарственной продукции выросли на 17,1%, до 100,2 млрд рублей.

Натуральный объем поставок готовых препаратов (в упаковках) вырос по итогам 2016 года на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Натуральный объем поставок в минимальных единицах дозирования составил 42,8 млрд единиц, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8%, что говорит об уверенном росте спроса на импортные лекарства, отмечают в RNC Pharma.

Еще одна особенность минувшего года – укрепление роли рубля в качестве платежной валюты за поставки импортных лекарственных препаратов: на рубль пришлось 94,4% всех платежей, на 2,1% больше, чем годом ранее. Кроме того, доллару и евро пришлось «потесниться» за счет азиатских валют – импортеры в 2016 году впервые опробовали платежи в японских иенах и китайских юанях.

По данным RNC Pharma, в 2015 году динамика рынка была отрицательной – импорт сократился по сравнению с 2014 годом на 2% в денежном выражении и на 9% – в натуральном.

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